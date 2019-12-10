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Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону»

10.12.2019 / 13:12
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону»
Митрополит Онуфрий Источник: Центр інформації УПЦ
По словам Предстоятеля, необходимо всегда помнить, что заповеди являются полезными для человека, как бы ни уверяло нас в этом общество

Человек, исполняющий Божьи заповеди, сам становится подобным Богу и святым.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Божьи заповеди - это священные заповеди любви. Тот человек, который исполняет Божьи заповеди и строит на них свою жизнь, сам становится освященным, то есть подобным Богу, который является Святым Творцом нашим», - подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

По словам Предстоятеля, необходимо всегда помнить, что заповеди являются полезными для человека, как бы ни уверяло нас в этом общество.

«Хотя люди не всегда одобряют этого, выдумывают свое и уверены, что придумали что-то мудрее, но лучше, чем Бог дал, никто не может нам дать. Поэтому надо, несмотря ни на что, все равно быть правдивыми, все равно любить своих ближних, какими бы они ни были, нравятся нам или не нравятся, все равно никому не делать зла, ни у кого не воровать, не вести распутную жизнь», - призвал верующих Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что для спасения и духовной пользы человеку необходимо соблюдать установленные Богом правила.

«Надо держать себя в разумных рамках Закона Божия, который является тем оазисом, где человек процветает духовно и приносит плоды, достойные спасения на Небесах», - подытожил Блаженнейший.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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