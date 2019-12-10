В одесском колледже не было пожарной сигнализации

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в комментарии "Укринформ"

Прямая речь: "Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже (Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, – ред.) вообще не было пожарной сигнализации".

Чечеткин добавил, что также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности с укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

По его словам, в одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник, но нет ни одного "куба жизни" (надувного спасательного батута, – ред.)

Вместе с тем Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что "кубы жизни" как средства спасения людей не слишком эффективны. В Украине есть всего пять таких батутов.

Напомним: пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.

По состоянию на 8 декабря количество погибших в результате пожара достигла 10 человек.

В связи с трагедией 8 декабря в Украине был объявлен днем траура.

В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

По состоянию на утро 9 декабря число погибших возросло до 12-ти.

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