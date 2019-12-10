Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение»

Сегодня, 10 декабря, православные чтят чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Знамение».

Как сообщает Центр информации УПЦ, икона Божией Матери «Знамение» относится к числу самых первых иконописных образов Богородицы.

В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи» VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Божественного Младенца.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI - XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, которое произошло в 1170 году.

В этот год объединенные силы князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода.

Новгородцы усердно молились, умоляя Господа не оставлять их и защитить от захватчиков.

На третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, враги пустили в крестный ход тучу стрел и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы победили.

В воспоминание чудесного заступничества Богородицы, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует Церковь.

Афонский иеромонах Пахомий Логофет написал на этот праздник два канона.

На некоторых иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей Руси.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви 6 декабря прославил чудотворную икону «Знамение» Вилийскую, которая находится в Ровенской области.