Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела, информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

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