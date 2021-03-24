На станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-ая украинская антарктическая экспедиция

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.

Команда снова самая молодая из всех предыдущих экспедиций, однако возглавил ее один из самых опытных украинских полярников.

"В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы - средний возраст участников был 37. В этом году в 26- ой УАЭ средний возраст еще меньше - почти 36, а самому молодому участнику в апреле исполняется 25 - то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании. Мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В то же время руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годичная экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышало 8). Богдан также будет старшим членом команды и встретит на станции 49-й день рождения.

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко, которая уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

Основными задачами участников годичной экспедиции являются:

проведение ежедневных измерений;

проведение запланированных исследований;

поддержка работы станции.

Запланированы исследования по пяти основным направлениям:

геокосмические;

геолого-геофизические;

гидрометеорологические;

океанографические;

биологические.



Например, ученые продолжат глобальный мониторинг грозовой активности в атмосфере нашей планеты, изучение строения ледников с помощью георадара и исследования миграций китов с помощью фотоидентификации.

Также будет начат ряд новых исследований. В частности, с использованием мощного метеорадара будут изучаться формирования облаков и осадков, будут изучать "язык" китов и их "диалекты", записанные с помощью гидрофонов.

Экспедиция отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Ее путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. На корабле они должны добраться до станции.

Из-за пандемии COVID-19 и резкого роста заболеваний в Украине перед отправкой полярники максимально ограничили все контакты и прошли тесты на наличие вируса, а Центр не устраивал традиционные торжественные проводы экспедиции с участием медиа и других гостей.

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