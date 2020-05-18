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Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев

18.05.2020 / 09:14
Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции «Академик Вернадский».

Они прилетели в аэропорт «Борисполь»  17 мая эвакуационным рейсом из Лиссабона, сообщает пресс-служба МОН.

Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

«Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции », - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Отмечается, что полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на «Вернадском» в этом году длилась 2 месяца - дольше всего в истории стации, сообщили в министерстве.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение «Действуй дома» и будут находиться дома на самоизоляции.

В Антарктиде ученые выполняли мультидисциплинарные исследования, в частности изучали: изменения климата (непрерывные измерения ведутся с 1947 года); изменения уровня моря, его солености и температуры; состояние и динамику «озоновой дыры»; влияние изменений климата на ледники и снегонакопления в регионе; космическую погоду (солнечная активность, магнитные бури, гигантские грозы в верхней тропосфере и т.п.); состояние околоземной плазмы; горные породы; состояние ледников; антарктические микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы;) флору (в частности, единственные цветы Антарктиды - колобантус и десшампсия, антарктические мхи и лишайники) гнездования доминиканских чаек и поморников; популяции пингвинов дженту и адели в качестве индикатора состояния запасов криля в Южном океане; популяции китов (в частности, методом фотоидентификации) состав антарктических почв.

«И зимовальный, и сезонный отряды блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов», - отметил Дикий.

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антарктическая экспедиция
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