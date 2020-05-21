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Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей

21.05.2020 / 09:31
В течение первой недели работы после двух месяцев карантина четыре государственных музея Берлина посетили около 10 тысяч человек.

Об этом сообщило руководство Государственных музеев столицы ФРГ.

«С 12 мая было почти 10 тысяч посетителей, что составляет 43% от их количества за аналогичный период прошлого года», - отметили музейщики.

После двухмесячного карантина открылись отдельные залы и выставки в Alte Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum, Kulturforum die Gemäldegalerie.

Они работают в условиях повышенных гигиенических требований. Билеты реализуются через интернет, что позволяет контролировать количество посетителей.

В государственных музеях надеются, что вскоре смогут открыть около 20 своих локаций.

Постепенно и в других городах Германии открываются музеи (всего в стране их свыше 6 тысяч), многие из которых во время карантина устраивали онлайн-экскурсии в формате 3D.

Источник

ФРГ, Берлин, посетители, музеи
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