Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей

Об этом сообщило руководство Государственных музеев столицы ФРГ.

«С 12 мая было почти 10 тысяч посетителей, что составляет 43% от их количества за аналогичный период прошлого года», - отметили музейщики.

После двухмесячного карантина открылись отдельные залы и выставки в Alte Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum, Kulturforum die Gemäldegalerie.

Они работают в условиях повышенных гигиенических требований. Билеты реализуются через интернет, что позволяет контролировать количество посетителей.

В государственных музеях надеются, что вскоре смогут открыть около 20 своих локаций.

Постепенно и в других городах Германии открываются музеи (всего в стране их свыше 6 тысяч), многие из которых во время карантина устраивали онлайн-экскурсии в формате 3D.

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