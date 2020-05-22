Лосята-погорельцы из Чернобыльской зоны останутся в харьковском экопарке на год

Об этом рассказал директор экопарка Виталий Ильченко.

"На год останутся в нашем центре двое лосят, спасенных жителями Киева от огня в лесах близ Чернобыля. Напуганные животные, по всей видимости, отстали от стада лосей и сами вышли к людям из леса. Киевляне, как они рассказали, прознали о нашем экопарке из социальных сетей, связались с нами по "горячей линии", и мы забрали обоих лосят", - отметил Ильченко.

По его словам, лосята совсем маленькие, еще без имен: "Когда мы их забрали, им было от силы пять дней, пуповина еще не отсохла. Сейчас им три недели, они обитают в карантинном вольере и питаются козьим молоком, благо козы также содержатся в экопарке. У лосят хороший аппетит, они питаются порциями не менее 6 раз в день и в целом выпивают по 2 литра молока".

Спустя месяц, по словам Ильченко, их начнут кормить кашками, приучать к более твердой пище, а через несколько месяцев выпустят на подножный корм, что сделает их более самостоятельными, независимыми от людей. "Наконец, через год, по окончании реабилитации, мы вывезем лосят обратно в чернобыльские леса, в родную для них зону", - пояснил Ильченко.

По его словам, к лосятам посетителей еще не пускают, но после того, как с 11 мая карантин в Украине был смягчен, "Фельдман Экопарк" открыл свои двери для гостей: "Правда, пока что добраться сюда можно только на своем транспорте, бесплатные автобусные рейсы возобновим лишь на следующем этапе выхода из карантина. И еще: вход на территорию рекреации разрешен только в защитных масках, и посетители должны соблюдать социальную дистанцию".

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