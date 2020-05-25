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В Киеве открылось метро

25.05.2020 / 09:16
Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

 Через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в обычном режиме.

 

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

 
 
 

Станции начали работать по обычному графику.

 

Напомним: столичный метрополитен остановил работу ночью 17 марта.

Источник

метро, коронавирус, карантин, Киев
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