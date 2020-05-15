Войти | Зарегистрироваться
10:10

пятница,
15 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Как в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

15.05.2020 / 09:26
Во время погони за контрабандистами на Закарпатье пограничникам пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителей.

Военным повредили служебный автомобиль, однако правоохранителям удалось задержать отца и сына, который причастен к табачной контрабанде.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Событие произошло 13 мая на участке ответственности отдела "Деловое" с участием пограничников Мукачевского отряда и румынских коллег.

Пограничники обнаружили мужчину в гидрокостюме у реки Тиса и шесть пакетов с сигаретами. Задержанным оказался 23-летний житель города Рахов.

Дословно: "В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования охранников границы остановила авто "Фольксваген Гольф" с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного 23-летнего украинца в гидрокостюме, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию".

Водитель автомобиля отказался предоставлять пограничникам документы для проверки. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал другой человек на автомобиле "Фольксваген Пассат", также иностранной регистрации.

 
 
Сообщается, что водитель "Гольфа" резко прыгнул в "Пассат", что подъехал.

Нарушители предприняли попытку наезда на пограничников и на "Пассате" двинулись в сторону села Большой Бычков.

Чтобы остановить злоумышленников военные осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов.

 
 
После этого военнослужащие продолжили преследование правонарушителей на служебным авто, но путь пограничникам перегородил автомобиль "Тойота Ленд Крузер".

Наряд вынужден был остановиться, а водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников.

 
 
Сообщается, что разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель "Тойоты" стал угрожать физической расправой правоохранителям.
 
 
 
 
 
Выяснилось, что этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом, он хотел остановить пограничников, чтобы его сын мог уйти от ответственности.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии правоохранители задержали и его сына.

В полицию также направили сообщение об обнаружении признаков преступлений по ст.194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества", ст. 343 "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и ст. 345 "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины.

 
 
Источник 
задержание, стрельба, контрабандисты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 мая
14 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.