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В Кабуле от "праздничной" стрельбы талибов погибли 17 человек - СМИ

06.09.2021 / 16:51
Информационные агентства сообщили в субботу, что не менее 17 человек были убиты в ходе стрельбы в Кабуле в честь празднования того, что, по сообщениям, боевики "Талибана" захватили провинцию Панджшер - последнюю, которая оказывала сопротивление талибам в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Лидеры сопротивления талибам отрицают факт падения провинции.

Информационное агентство Shamshad сообщило, что в пятницу в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибли 17 человек и были ранены 41.

Информационное агентство Tolo сообщило об аналогичных потерях.

По меньшей мере 14 человек были ранены в результате "праздничной" стрельбы в провинции Нангархар к востоку от столицы, сообщила Гульзада Сангар, пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабад.

Стрельба вызвала критику со стороны главного представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.

"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без необходимости", - написал Муджахид в сообщении в Twitter.

Европейский Союз заявил в пятницу, что готов взаимодействовать с новым правительством талибов в Кабуле, но с условиями, в частности, группировка не должна позволить Афганистану стать плацдармом для терроризма.

Источник

стрельба, Афганистан, талибы
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