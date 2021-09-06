Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода "Талибана" к власти

Об этом сообщает The New York Times.

Более половины всех афганских женщин сообщали о физическом насилии и 17% - о сексуальном насилии. Почти 60% выдают замуж насильно, отмечают авторы материала со ссылкой на министерство по делам женщин Афганистана.

Также в сельской местности до сих пор распространены убийства во имя чести, детские браки и продажа молодых девушек в рабство в качестве платы за долги. Согласно недавним исследованиям, преследование женщин на рабочем месте и в общественных местах является постоянным явлением, как и психологическое насилие, отмечается в материале.

"Наших убежищ, центров защиты женщин, больше нет. Маловероятно, что большую часть работы, которую мы делаем для женщин, мы сможем делать как раньше", - заявила соучредитель организации Сунита Вишванат.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики "Талибана" применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протеста женщин, требовавших предоставить им роль в новом правительстве.

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