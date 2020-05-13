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"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света

13.05.2020 / 10:03
В Украине 12 мая состоялась акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий.

По словам организатора, которым выступил музыкальный форум Kyiv Music Days, план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ.

"У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 000 человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области - сотни специализаций и профессий, без которых трудно представить современную культурную жизнь страны сегодня", - подчеркивают они.

12 мая на знаковых локациях украинских городов включили направленные в небо лучи света.

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - подчеркнули в Kyiv Music Days.

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свет, культура, карантин, зрелища
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