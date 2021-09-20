Об этом сообщает китайский новостной портал Encs.

В зоопарке провели открытое мероприятие, на котором объявили имена 100-дневных детенышей-близнецов.

Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад / Фото: China News Service

Малыши родились у большой панды Мангзай 10 июня этого года.

У этой самки также были близнецы в 2019 году.

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