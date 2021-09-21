Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"

Об этом сообщает Синьхуa.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября из космодрома Центра запуска спутников Вэньчан, на острове Хайнань.

Со временем «Тяньчжоу-3» пристыкуется к базовому модулю космической станции «Тяньхэ» и второй китайской пилотируемой орбитальной станции «Тяньгун-2».

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