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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"

21.09.2021 / 08:09
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) заявила о запуске в космос грузового корабля «Тяньчжоу-3», который доставит необходимые материалы для продолжения строительства первой космической станции КНР в космосе.

Об этом сообщает Синьхуa.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября из космодрома Центра запуска спутников Вэньчан, на острове Хайнань.

Со временем «Тяньчжоу-3» пристыкуется к базовому модулю космической станции «Тяньхэ» и второй китайской пилотируемой орбитальной станции «Тяньгун-2».

Источник

Китай, Тяньчжоу-3
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