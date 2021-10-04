Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе

Об этом сообщает Mirror.

Кроме 68-летнего Петреску в авиакатастрофе также погибла его 65-летняя жена, 30-летний сын и еще пять человек, среди которых годовалый ребенок.

По информации румынской газеты Adevarul, состояние Петреску, который был застройщиком, оценивались в около 3 млрд евро, и он считался одним из самых богатых людей Румынии.

Петреску также имел гражданство Германии.

Самолет он приобрел в 2015 году вместе с Вовой Коэном, бывшим акционером футбольной команды «Динамо Бухарест».

Ранне сообщалось, что 3 октября в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии потерпел крушение небольшой частный самолет, который вылетел из аэропорта «Линате» в Милане и направлялся на остров Сардиния.

Самолет врезался в пустое офисное здание.

В катастрофе погибли пилот и семь пассажиров, среди которых были, в частности, граждане Франции и Германии.

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