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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона

08.10.2021 / 06:22
В Украине разоблачили два мошеннических call-центра, организаторы которых обманули граждан США на 7,5 млн долларов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы, которая заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса они имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз.

Подобные call-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были граждане других стран. Всех работников тщательно подбирали, а обязательным условием принятия на работу было владение иностранными языками.

Через специально созданные торговые платформы и call-центры злоумышленники выманили у граждан США 7,5 млн долларов.

Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора в рамках международного сотрудничества совместно с американскими коллегами деятельность преступной организации была пресечена.

Правоохранители провели 23 санкционированных обыска в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и деньги.

Разоблачили деятельность мошеннических call-центров благодаря скоординированным действиям Офиса генерального прокурора, Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины совместно с иностранными компетентными органами.

Досудебное расследование осуществляется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона

Источник

мошенники, call-центры
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