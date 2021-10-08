В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона

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НАТО выгоняет 8 российских дипломатов, миссию РФ сократили вдвое
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Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа
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ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета
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Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
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Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат
- 15:54
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Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление
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Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение
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Донбасс, выборы и "Северный поток-2": о чем говорили Зеленский и Штайнмайер
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Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на газ
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Газ подскочил на 40%, приближается к цене в 2 тысячи долларов
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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