Во Львове начали строительство индустриального парка

Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Львовского городского совета.

«Инвестиционная компания «Спарроу Кепитал» открывает индустриальный парк. Сегодня мы закладываем краеугольный камень в этом парке. Уверен, что этот проект, имеющий целью осуществить здесь 100 тыс. м кв. промышленных площадей, будет иметь хороший эффект и просто для занятости в регионе, и относительно инвестиций и инвесторов,, которые сюда вовлечены, а львовская громада в части местных налогов также получит наполнение в бюджет и сможет брать новые горизонты в развитии. Львов имеет видение и видение развития промышленных площадей. Мы сделаем все, чтобы первая очередь этого парка была построена в 2022 году, инвестор также придет в 2022 году», - сказал директор Спарроу Кепитал Максим Чухен.

Как отмечает горсовет целью создания индустриального парка «Спарроу Парк Львов» является обеспечение экономического развития и повышение конкурентоспособности Львова, Львовского региона и Украины в целом, активизация бизнес-активности, повышение уровня занятости населения, развитие современной производственной и логистической инфраструктуры.

«Развитие промышленного производства в индустриальных парках - это распространенная и успешная европейская практика, и мы рады, что этот механизм реализуется во Львове. Для меня рабочие места являются особенно важными. Кстати, мы много средств вложили в инфраструктуру, в подведение сетей. Очень большие инвестиции в дороги - в парках и вокруг», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

По словам коммерческого директора Спарроу Индастриз Тараса Ястремского, когда готовили концепцию индустриального парка, пришлось ознакомиться и принять во внимание концепцию развития львовской промзоны «Сигновка» в целом. И оказалось, что здесь есть полное соответствие той цели и задачам, которые компания ставит перед собой, а также это совпадает с идеями города. Ведь задача - не просто построить квадратные метры, а построить качественные логистические площади с необходимой инфраструктурой.

«Мы уже видим заинтересованность от потенциальных клиентов и заказчиков. Мы получили запрос от более 10 иностранных локальных компаний и мы верим в успех этого проекта. Оправданием этим рискам, которые берет на себя инициатор в строительстве, является тот факт, что наш предыдущий построенный проект находится на завершающей стадии вблизи Львова, в г. Городок, имеется привлеченный инвестор, подписан договор. Мы видим, что эта история успеха оправдывает эту цель и риски», - добавил Ястремский.

Дополним, что строительство началось сразу после того, как получили разрешение на начало работ в сентябре 2021 года и будет проходить в несколько очередей. Общая площадь территории комплекса составит 18,8242 га (с площадью отвода пути).

В дальнейшем планируют в среднесрочной перспективе (2-3 года) завершить проектирование и строительство второй и третьей очереди строительства на территории индустриального парка - производственно-складские комплексы площадью 37,680 кв. м, а в долгосрочной перспективе (5-8 лет) - полное развитие индустриального парка - производственно-складские комплексы площадью 63,580 кв. м и инженерно-технической инфраструктуры.

Индустриальный парк «Спарроу Парк Львов» будет представлять группу промышленных предприятий различных отраслевых направлений, для которых будет проводиться инженерная подготовка территории, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры и других объектов обслуживания, управления и финансирования строительства. Он способен привлечь в виде инвестиций до 4 млн долл. США и создать до 60 рабочих мест на 1 га территории. Ожидаемая общая сумма инвестиций в полное развитие и функционирование индустриального парка составит около 1,898 млн грн, общее количество созданных рабочих мест - 1000.

Источник