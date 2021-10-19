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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца

19.10.2021 / 07:47
Израильский аквалангист нашел на дне Средиземного моря меч, которому около 900 лет.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

"Меч – очень редкая находка. Он превосходно сохранился. Скорее всего, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Меч был покрыт налетом, насколько можно судить, он изготовлен из железа. Удивительно, как легко такой предмет перемещает тебя в другую эпоху – рыцарей, доспехов и мечей", – рассказал инспектор отдела Управления по борьбе с хищениями Израиля Нир Дистельфельд.

Отмечается, что житель Шломо Кацин из города Атлита отправился 16 октября нырять в море. В ходе погружения он увидел старинные артефакты, которые, скорее всего, были погребены под слоем песка, смытого сильными волнами.

Наибольший интерес среди находок вызывает меч, которому около 900 лет. Длина его лезвия составляет почти метр, а рукоятки – 30 сантиметров.

Шломо решил, что находка может быть украдена и, прихватив обросший ракушками меч, он вышел из воды и немедленно связался с Управлением древностей Израиля. Меч был передан государству, а Кацин получил почетную грамоту.

Источник

меч, Израиль
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