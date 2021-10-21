В Житомире создали интерактивный музей науки и технологий

Об этом рассказал руководитель отдела маркетинга Житомирской политехники Михаил Псюк.

«Наша задача - показать детям, что наука может быть интересной и понятной. Мы хотим продемонстрировать на практике, что такое наука, благодаря экспонатам нашего музея. Здесь можно самостоятельно увидеть, как работают законы физики. Наш музей постоянно будет меняться и обновляться. Сейчас здесь более 30 экспонатов», - отметил Псюк.

По его словам, в музее представлены экспонаты по таким тематическим направлениям, как механика, оптика, электричество, логика, акустика, магнетизм.

Интерактивный музей спроектувала лаборатория мехатроники «MechLab», действующая на базе Житомирской политехники, а еще к его созданию приобщилась ассоциация выпускников университета.

Экскурсию по музею начинают с 3D-центра, где печатают различные предметы на 3D-принтерах, которые создали студенты. Далее посетителям предлагают испытать «Стул Будды», присев на 2,5 тыс. отрых гвоздей.

Как рассказал руководитель студенческой лаборатории мехатроники «MechLab» Ярослав Козяр, в музее демонстрируют эффект токов Фуко, закон сохранения импульсов, волновой маятник, золотое правило механики при помощи «Кресла Мюнхгаузена», эффект Бернулли.

Физическое явление магнетизма там объясняют магнитные детали, при помощи которых можно конструировать различные фигуры. Экспонат «Марианский желоб» демонстрирует эффект черных дыр. Эхофон дает понимание того, как работает звуковая волна. В музее также есть сконструированный из пластиковых труб орган, цифровой микроскоп, вертикальный бильярд.

Для развития логического мышления посетителям предлагают завязать шнурки на кроссовках с помощью плоскогубцев. Отдельное развлечение - это составление электрических схем из конструктора.

В процессе расширения пока музейная комната оптических иллюзий. Там уже можно ознакомиться с эффектом отражения и преломлением света.

В интерактивном музее науки и технологий «Политехник» также оборудован компьютерный класс и есть библиотека. Кроме экскурсий, там проводят занятия и мастер-классы.

Источник