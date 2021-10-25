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В Киеве посольство Германии украсили художественной композицией

26.10.2021 / 10:14
В Киеве на здании посольства Германии создали художественную композицию, выполненную в стиле тейп-арт.

Об этом написал Киевский городской голова Виталий Кличко в Фейсбуке 25 октября.

"Сегодня с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен презентовали художественную композицию, выполненную в стиле тейп-арт, на здании посольства Германии. Ее создали молодые украинские и немецкие художники. Презентацию приурочили к завершению недель Германии в Украине. Флаги двух государств, изображения которых украсило фасад здания посольства, символизируют дружбу и партнерство Украины и Германии, которое длится уже почти 30 лет. Вскоре мы будем отмечать годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией", - написал Кличко.

Он отметил, что Германия всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины, и наши европейские устремления. Также, по его словам, ФРГ помогала и помогает воплощать необходимые реформы.

"В Киеве мы с немецкими партнерами воплощаем много проектов, которые помогают менять наш город. Продолжаются и побратимские отношения Киева с несколькими немецкими городами. И мы будем продолжать наше сотрудничество, перенимать лучший европейский опыт наших друзей", - добавил мэр.

Источник

Киев, тейп-арт, посольство Германии
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