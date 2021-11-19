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В Киеве волонтеры провели уборку на Аллее Героев Небесной Сотни

19.11.2021 / 14:05
В Печерском районе Киева в пятницу, 19 ноября, волонтеры провели толоку на Аллее Героев Небесной Сотни. Неравнодушные украинцы пришли убирать улицу несмотря на дождливую погоду.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. К добровольцам присоединились работники коммунальных служб.

В частности, украинцы и около пятидесяти коммунальщиков, убрали мусор и листья с Аллеи, а также почистили клумбы.

Кроме того, на мемориале героев Небесной сотни старые портреты были заменены на новые. Желающие активно участвовали в уборке, несмотря на дождь, который начался в столице с самого утра.

Отметим, Аллея Героев Небесной Сотни проходит от Майдана Независимости и Крещатика до Ольгинской и Институтской улиц в Киеве.

На большей ее части, там, где в феврале 2014 года произошли расстрелы, по обе стороны устроены памятные знаки, памятники и мемориалы в честь погибших во время Революции Достоинства.

В 2014 году этот участок улицы стал исключительно пешеходным – движение автомобилей по нему запрещено.

аллея Героев Небесной Сотни
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