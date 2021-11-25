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В Киевской области стартовали масштабные учения по защите государственной границы

25.11.2021 / 13:45
Двое заместителей министерства внутренних дел и руководитель полиции Киевщины проверили, как стражи порядка несут усиленную службу на границе с Беларусью. Чиновники провели совещание относительно проведения учений "Полесье".

В рамках масштабных учений работники правоохранительных органов отрабатывают противодействие проникновению нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. По словам замглавы МВД Евгения Енина, усилия, направленные на охрану границы, наращиваются чуть ли не каждый день, передает 24 канал.

Кроме того, руководители различных ведомств наладили механизмы быстрого обмена информацией между местными и центральными органами власти.

В учениях "Полесье" приняли участие бойцы полиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, спасатели и патрульные. Кроме того, к ним привлекли сотрудников Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Представители различных ведомств отрабатывали слаженность в своих действиях.

Учения продлятся до 4 декабря. Бойцы правоохранительных органов будут отрабатывать свою реакцию на различные возможные действия мигрантов.

"Мы продолжаем наращивать наши усилия и отрабатываем все элементы защиты государственной границы. На разных уровнях созданы штабы управления, чтобы вся информация оперативно передавалась в центр для принятия необходимых решений", – подчеркнул Енин.

По словам главы полиции Киевщины, ситуация с охраной границ региона осложняется тем, что Беларусь граничит с территорией Зоны отчуждения. Противодействовать мигрантам из-за этого нелегко.

Украина, граница, учения, Беларусь, Полесье
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