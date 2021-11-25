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Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-5

25.11.2021 / 14:22
Дівчинка з Житомира перемогла у міжнародному конкурсі “Juice up your rocket! Art competition”, тепер її малюнок нанесуть на космічну ракету Arian-5. 8-річна Ярина Закалюжна зобразила, як наша планета передає Юпітеру корабель, який буде його досліджувати.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Житомирянка перемогла у конкурсі, де брали участь 2 тисячі 600 дітей.

Міжнародний конкурс організувало Європейське космічне агентство. Малюнок 8-річної українки тепер нанесуть на космічну ракету, запуск якої запланований на 2023 рік. Ця ракета буде вивчати Юпітер.

Дівчинка вигадала дуже цікаву ідею для малюнка. Вона зобразила Землю, яка передає Юпітеру корабель. Окрім цього, на малюнку є три супутники, які житомирянка наділила справжніми емоціями. Перший супутник злякався ракету, другий демонстрував подив, а третій був напрочуд спокійним та заснув, розповіла сама житомирянка про ідею свого малюнку.

На створення такої картини дівчинка витратила два дні. Вона дуже щаслива від того, що перемогла. Проте також дитина здивована та навіть налякана. Дівчинка не очікувала, що переможе. Друзі дівчинки вітали її обіймами, що її потішило.

Батько талановитої дівчинки розповів виданню, що його донька почала малювати ще у два рочки. Чоловік був приємно здивований, коли дізнався про перемогу Ярини.

Дівчинка отримала не тільки перемогу, а ще й надзвичайний шанс побачити запуск Arian-5 у космос. Якщо у 2023 році епідеміологічна ситуація зміниться та дитина зможе вирушити до Франції, вона разом з батьками наочно побачить малюнок, зображений на величезній космічній ракеті.

рисунок, Arian-5
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