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Microsoft порадовала поклонников культовой игры «Сапер»

01.12.2021 / 18:35
Компания Microsoft выпустила праздничный свитер, дизайн которого настолько нелепый, что не назвать его шедевром просто нельзя.

Как пишет Популярная Механика, главным акцентом свитера стало поле из знаменитой игры «Сапер».

Стратегия игры была придумана примерно в 60-х годах, но в большей степени на узнаваемость «Сапера» повлияло то, что она вошла в сборник 16-битных компьютерных игр для Windows в 1990 году — Microsoft Entertainment Pack 1. Затем игру добавили в первую операционную систему линейки Microsoft Windows NT - Windows NT 3.1. Там она заменила собой игру Реверси.

«Сапер» славится тем, что мало кто знает, как в нее играть, чтобы не попадать на мины. Собственно, именно в честь этой игры Microsoft и выпустила свой праздничный свитер. Некоторые уже успели разглядеть в выборе дизайна аллегорию на наше пандемийное настоящее — неизвестно, куда наступить, чтобы не «бомбануло».

На спине свитера также размещен известный чит-код на версиях игры 5.0 и 5.1 (Windows 2000 и XP соответственно) — XYZZY. С его помощью можно искать мины — для этого после запуска игры нужно ввести код и нажать Shift, а затем Enter. После этого вы увидите белый пиксель в верхнем левом углу клетки с миной.

Приобрести этот шедевр можно за $75.

Microsoft, Сапер
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