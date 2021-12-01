Microsoft порадовала поклонников культовой игры «Сапер»

Как пишет Популярная Механика, главным акцентом свитера стало поле из знаменитой игры «Сапер».

Стратегия игры была придумана примерно в 60-х годах, но в большей степени на узнаваемость «Сапера» повлияло то, что она вошла в сборник 16-битных компьютерных игр для Windows в 1990 году — Microsoft Entertainment Pack 1. Затем игру добавили в первую операционную систему линейки Microsoft Windows NT - Windows NT 3.1. Там она заменила собой игру Реверси.

«Сапер» славится тем, что мало кто знает, как в нее играть, чтобы не попадать на мины. Собственно, именно в честь этой игры Microsoft и выпустила свой праздничный свитер. Некоторые уже успели разглядеть в выборе дизайна аллегорию на наше пандемийное настоящее — неизвестно, куда наступить, чтобы не «бомбануло».

На спине свитера также размещен известный чит-код на версиях игры 5.0 и 5.1 (Windows 2000 и XP соответственно) — XYZZY. С его помощью можно искать мины — для этого после запуска игры нужно ввести код и нажать Shift, а затем Enter. После этого вы увидите белый пиксель в верхнем левом углу клетки с миной.

Приобрести этот шедевр можно за $75.