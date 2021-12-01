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Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря

01.12.2021 / 18:53
На календаре - 1 декабря. Мелитопольцы уже начинают готовиться к Новому году: украшают дома и квартиры, обсуждают с домочадцами праздничное меню, кто-то даже уже покупает главный символ Нового года - лесных красавиц.

А вот для кого-то, видимо, прошлогодний новогодний праздник только завершился. Сегодня утром возле мусорных баков на ул. Петра Дорошенко кто-то оставил сосну. Былая красавица уже пожелтела, кое-где на иголках виднеется новогодний дождик. Свое она уже отслужила сполна, пишет РИА-М.

елка, Мелитополь
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