Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря

А вот для кого-то, видимо, прошлогодний новогодний праздник только завершился. Сегодня утром возле мусорных баков на ул. Петра Дорошенко кто-то оставил сосну. Былая красавица уже пожелтела, кое-где на иголках виднеется новогодний дождик. Свое она уже отслужила сполна, пишет РИА-М.