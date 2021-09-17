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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"

17.09.2021 / 06:20
В Национальном академическом театре оперы и балета Украины состоялся гала-концерт международного проекта «Музыкальная благодарность врачам», он прошел при поддержке НАНУ, Украинского культурного фонда, ВОЗ и ЮНЕСКО.

К украинским медикам, которых пригласили на гала-концерт, с приветственным словом от Президента обратился заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

«Сегодня Украина подтверждает глубокое уважение многотысячной семье самоотверженных медицинских работников, которые защищают нас во времена пандемии и делают все возможное для спасения от болезни. Мир еще никогда не был столь солидарным в признании вашей профессии», - говорилось в приветствии.

Кроме того, к врачам обратились генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус и заместитель генерального директора ЮНЕСКО Фирмин Эдуард Матоко.

Как рассказал руководитель оркестра Kyiv Classic Герман Макаренко, событие объединило композиторов и исполнителей из Украины, Франции, Турции и Китая. Музыкальная идея проекта заключается в том, чтобы в концерте прозвучали композиции со всех континентов.

«Этот концерт будет записан, и врачи со всего мира смогут присоединиться к нему в любое время. Мы хотим показать, что мы благодарны и солидарны с врачами мира», - сказал Макаренко.

В исполнении оркестра Kyiv Classic прозвучали известные классические и популярные произведения: «Аве Мария» Шуберта, IX симфония Бетховена, «Щедрик» Леонтовича, «Старинный запорожский марш» Адамцевича, а также попурри «Кризис композиция», в котором объединили «Вальс» Шевченко, фрагменты «В пещере горного короля» Грига, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Мелодию» Скорика.

Кроме этого прозвучали композиция «Австралия - моя родина» Питера Алена, китайская песня «Бу Бу Гао» и композиция «Ферах феза», которую во время онлайн-включения исполнил артист ЮНЕСКО во имя мира Кудси Ергунер.

Также состоялись три мировые премьеры украинских и зарубежных композиторов, написанных специально для проекта, в частности «Путь надежды» французского композитора Пьера Шебо и «Appreciation» Екатерины Вовчук. Еще одним примером межкультурного диалога стала премьера произведения «Africa forever» украинского композитора Артема Рощенко, созданного с использованием музыкального фольклора народов центральной Африки.

Организаторы проекта сообщили, что аудиовизуальный контент, созданный в его рамках, станет частью глобального движения ResiliArt, инициированного ЮНЕСКО.

Концерт в Национальной опере Украины будет размещен на онлайн-платформе в свободном доступе, его смогут увидеть врачи всего мира.

Источник

врачи, концерт
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