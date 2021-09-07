Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани

Об этом в Фейсбуке сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

В Умани, около 19 часов 7 сентября в общежитии Уманского национального университета садоводства по улице Юрия Глибко, возник пожар. Возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного здания.

На месте происшествия работали семь бригад экстренной медицинской помощи. К медикам за помощью обращалось много студентов. Преимущественно у них была стрессовая реакция, ссадины и порезы - кто-то не мог выбраться с верхних этажей, кто-то разбивал стекло, чтобы помочь друзьям. Большинство пациентов от госпитализации отказались.

В городскую больницу медики скорой доставили шестерых человек в возрасте от 17-ти до 22-х лет. У пациентов отравление угарным газом, острая стрессовая реакция, колотые или рваные раны и ссадины. Одна девушка получила ожог верхних дыхательных путей, еще один парень - ожоги стопы. На месте происшествия продолжают дежурить медики.

Ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в комнате четырехэтажного общежития университета садоводства, во время которого эвакуировали 20 человек.

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