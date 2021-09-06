На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Elephants Lovers Travels.

25-летняя слониха Суранги родила мальчиков-близнецов.

«И новорожденные, и мать чувствуют себя хорошо. Младенцы относительно маленькие, но здоровые», - рассказала руководитель приюта Ренука Бандаранаике.

Рождение слонят-близнецов - невероятная редкость. На всей Шри-Ланке, где в общей сложности проживают 7 500 слонов, не видели рождения близнецов уже почти столетие.

Приют Пиннвала был создан в 1975 году для содержания популяции слонов в стране, когда они нуждались в спасении.

До рождения этих слонят там проживало 81 животное.

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