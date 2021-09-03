В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне 2 сентября открыли реликвийно-документальную выставку "Холокост", которая приурочена к 80-й годовщине начала нацистских массовых расстрелов евреев на территории Украины и 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Об этом шла речь во время открытия экспозиции.

"Мы собрались сегодня через 80 лет после начала массовых убийств евреев нацистами на территории Украины. К этим трагическим годовщинам музей представляет новую выставку "Холокост", на которой представлены реликции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, а также Музея Шереметьевых. Эти артефакты и документы свидетельствуют о том, как был уничтожен целый маленький мир - как он был уничтожен в Украине, как его уничтожали в других странах континента... Здесь находится инсталляция "Хурбан". С языка идиш это слово переводится как "безграничное горе", "конец всех надежд". И порой слово "Хурбан" употребляется наряду с термином "Холокост". Катастрофа еврейского народа в этой инсталляции передается через произведения украинских художников, в частности Исаака Тартаковского и Зиновия Толкачева. Однако даже во время безграничной жестокости существовали совершенно уникальные проявления человечности, самопожертвования и помощи. Именно поэтому одним из центральных образов этой инсталляции является пианино, в котором обычная мариупольская семья - супругов Полины и Якима Олейниченко - прятала от расправы еврейского мальчика Вениамина Борисковского, вся семья которого была казнена нацистами", - рассказал, в частности, заведующий отделом научно-просветительской работы музея Дмитрий Гайнетдинов.

Как отмечалось, катастрофа Холокоста десятилетиями замалчивалась, искажалась во времена тоталитарного режима.

"В советские времена нацистский режим убивал евреев Украины, а коммунистический режим убивал память о евреях Украины. И открытием этой выставки суверенная Украина демонстрирует то, что нам важно помнить тех людей, которые жили и внесли вклад на этих землях ... Мы не вернем истории тех 1,5 миллиона евреев Украины, которых убили нацисты в 1941-44 годах, но те истории, которые возвращаются, нам рассказывают о многом", - сказал директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский.

В то же время он подчеркнул: "Мы не ответственны за прошлое, но мы ответственны за память о прошлом".

Выставка рассматривает историю Холокоста в двух измерениях. Первые секции рассказывают об основных локациях Холокоста, о местах гибели миллионов людей по всему европейскому континенту. Эти секции имеют красноречивые названия - "Гетто", "Лагеря", "Овраги". Следующая часть рассказывает о Холокосте в плоскости страшного морального выбора людей, оказавшихся в то время в тех экстремальных условиях, и здесь можно ознакомиться с материалами секций "Исполнители" и "Спасатели". Третья секция этой части выставки называется "Постпамять" и рассказывает о долгой и напряженной борьбе за правду о Холокосте, за достойное почитание памяти погибших людей, которое наконец стало возможным в демократическом обществе. Отдельной составляющей выставки является так называемая "кривая" Холокоста - она ​​позволяет в хронологической последовательности проследить основные этапы геноцида евреев Европы в украинском и общеевропейском измерении.

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