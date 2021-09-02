В Харькове открыли памятник крысе

Об этом сообщает пресс-служба Национального фармацевтического университета.

По словам ректора вуза Аллы Котвицкой, эта скульптурная композиция, которая символизирует благодарность человечества лабораторным животным за вклад в научные открытия, стала первой в Украине.

«Лабораторные животные - идеальные помощники ученых уже много десятилетий подряд. Сегодня научное сообщество переосмысливает подходы к научным исследованиям, начиная применять новейшие технологии: биоинженерные, трехмерное моделирование, клеточные культуры», - сказала Котвицкая.

Композиция изготовлена ​​из бронзы, имеет 3,5 метра высоты, установлена на мраморном постаменте и выполнена в виде крысы с книгами.

Как пояснил корреспонденту Укринформа автор скульптуры Народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов, идея создать такую ​​композицию возникла во время посещения вместе с ректором лаборатории, действующей в университете. Тогда же он решил создать композицию, где будет изображение крысы и книг как символов науки. Он добавил, что это не только первая скульптура крысы в ​​Украине, но и первая скульптура животного в Харькове общим весом (с постаментом) - около 2 тонн.

Харьковский национальный фармацевтический университет создан на базе фармацевтического института, основанного в 1921 году. Сейчас университет является мощным научно-производственным комплексом с развитой инфраструктурой, которая охватывает не только подготовку кадров высшей квалификации, но и полный цикл создания лекарственных препаратов, начиная с субстанции.

Народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов является автором более 20-х скульптур, среди которых в Харькове - «Скрипач на крыше», памятник Первой учительнице, Ярославу Мудрому, архитектору Бекетову, Александру Невскому, казаку Деркачу, а также на Харьковщине - Тарасу Шевченко (г. Балаклея), Генриху Семирадскому (пгт Печенеги), Ивану Мазепе (пгт Коломак), Самеду Вургуну (г. Киев).

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