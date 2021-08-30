Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Во время досудебного расследования следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции установили, что организованная преступная группа противоправно завладела пятью объектами элитного недвижимого имущества в столице. Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям. Одно из обществ имеет иностранные инвестиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев правонарушители заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов ОПГ. Противоправно полученное имущество злоумышленники легализовали, а полученные средства распределяли между собой.

В состав преступной группы входило шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. У всех злоумышленников была своя роль в указанной схеме - псевдодиректор, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозки средств.

По такой "схеме" фигуранты завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму более 72 млн гривен.

19 августа этого года на территории города Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей полицейские провели 12 одновременных санкционированных обысков в местах проживания и пребывания членов ОПГ. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Трем членам ОПГ объявлен подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Работники полиции проводят дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование деятельности членов ОПГ. Досудебное расследование проводилось в сотрудничестве и с учетом информации, полученной от Совета бизнес-омбудсмена на основании Меморандума от 07.09.2016.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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