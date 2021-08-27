На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"

Запорожцы впервые услышали и увидели единственный в Украине передвижной музыкальный инструмент под названием карильон. Единственная украинская дипломированная карильонистка Ирина Рябчун вместе с Прикарпатским квартетом бандуристок "Гердан" сыграли концерт в рамках украинского художественно-музыкального проекта "Украинский перезвон".

"Уникальная программа, цель которой - показать сочетание западноевропейского инструмента карильон и украинской культуры. Программу готовили специально", - сказала доктор искусствоведения, профессор, руководитель квартета бандуристок "Гердан" Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Виолетта Дутчак.

По ее словам, коллектив впервые приехал в Запорожье. Этот город называют "городом силы и духа".

Карильонистка Ирина Рябчун добавила, что запорожцы услышали около 15 композиций. Музыкальный инструмент, на котором она играет, продолжает перезвон башенных часов. Еще в XVI-XVII вв. карильон стал существовать как отдельный инструмент. Он имеет специальную клавиатуру, очень динамичный.

Этот инструмент изготовили братья Ботвинко. Один из них - Сергей - также приехал в Запорожье.

"Почти 10 лет создавали именно этот инструмент. Он состоит из 50 колоколов. Имеет 4 полных октавы», - рассказал Сергей. Колокола отлиты только из меди и олова. Большие колокола братья Ботвинко посвятили своим родителям, меньшие - себе, детям и внукам. На колоколах есть "имена": самый большой - Владимир - весит 280 кг.

"Этот инструмент уже 500 лет знают в Европе, а в Украине - только 23 года. В Украине есть только 7 карильонов, 5 из них - в Киеве", - добавляет Ботвинко.

Он надеется, что благодаря таким концертам, подобных инструментов в нашей стране станет больше.

В общей сложности "Украинский перезвон" должен прозвучать в 10 городах Украины (5 из них - это Ивано-Франковская область), а также в Запорожье, Чернигове, Киеве, Львове, Каменце-Подольском.

По словам музыкантов, все концерты проходят в знаковых и известных местах, чтобы показать величие Украины.

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