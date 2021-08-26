Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу

Об этом сообщает RTE.

Как отмечается, кольчуга долгое время лежала в сарае местного жителя, пока тот не посетил выставку «Нормандцы» в рамках Недели национального наследия. Увидев на мероприятии копию кольчуги, он сообщил, что нашел нечто похожее.

Артефакт был передан на этой неделе специалистам, а представитель выставки Granard Knights & Conquests Бартл Д'Арси уже связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы начать процесс реставрации кольчуги.

Отмечается, что найденный артефакт датируется примерно 1172 годом, когда норманны прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Де Туита и строительством деревянного замка в 1199 году. Поэтому найти кольчугу в таком хорошем и неповрежденном состоянии удается редко.

По словам представительницы Granard Knights & Conquests Дейрдри Орм, кольчуга - «совершенно удивительное открытие».

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