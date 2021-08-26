Войти | Зарегистрироваться
08:59

четверг,
26 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу

26.08.2021 / 07:33
В Лонгфорде в Ирландии был найден исторический артефакт - 800-летняя кольчуга.

Об этом сообщает RTE.

Как отмечается, кольчуга долгое время лежала в сарае местного жителя, пока тот не посетил выставку «Нормандцы» в рамках Недели национального наследия. Увидев на мероприятии копию кольчуги, он сообщил, что нашел нечто похожее.

Артефакт был передан на этой неделе специалистам, а представитель выставки Granard Knights & Conquests Бартл Д'Арси уже связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы начать процесс реставрации кольчуги.

Отмечается, что найденный артефакт датируется примерно 1172 годом, когда норманны прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Де Туита и строительством деревянного замка в 1199 году. Поэтому найти кольчугу в таком хорошем и неповрежденном состоянии удается редко.

По словам представительницы Granard Knights & Conquests Дейрдри Орм, кольчуга - «совершенно удивительное открытие».

Источник

кольчуга, Ирландия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.