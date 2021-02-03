Банда во главе с экс-депутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП

Об этом сообщает Пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которого входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 000 долларов США или имущество аналогичной стоимости".

Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, им угрожали насилием в отношении членов семей, а также уничтожить и завладеть их имуществом.

К предпринимателям применяли жестокое насилие, удерживали против их воли.

Правоохранители установили и задержали участников преступной группировки. На их имущество наложили арест.

Напомним, банда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Правоохранители Киевской области задержали вооруженную банду, которая совершала дерзкие разбойные нападения на предприятия области.

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