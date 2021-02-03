Медведчук: Зеленский не первый раз демонстрирует попытки узурпировать власть, нарушая законодательство и Конституцию Украины

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя введенные указом Президента санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и закрытие сразу трех телеканалов ‒ «112 Украина», NewsOneи ZIK.

Медведчук отметил, что на правах политической силы, согласно данным социологических опросов являющейся лидером политических симпатий, «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет отстаивать соблюдение законов и Конституции Украины, даже если речь идет о главе государства.

«Мы эту борьбу будем проводить как партия, которая пользуется наибольшей поддержкой в Украине на сегодняшний день, как партия, в которую верят люди. Мы это доверие оправдаем», – сказал Медведчук.

Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский открыто угрожал и неугодным СМИ, и членам фракции ОПЗЖ начиная с 2019 года. Но, так и не найдя возможности реализовать свои угрозы в рамках правового поля, Президент Украины решил действовать незаконными и неконституционными методами.

«Я хочу вам напомнить, и вы хорошо это знаете, что в 2019 году со стороны Зеленского были публичные угрозы по отношению к каналам и к партии, и в отношении финансирования всего остального», – подчеркнул Виктор Медведчук, отметив, что все это время люди, поддерживающие оппозицию, и члены ОПЗЖ находились в разработке у правоохранительных органов, была возбуждена масса уголовных дел.

«В рамках этих уголовных дел только в отношении моих высказываний, высказываний моих коллег, Рабиновича, высказываний многих других депутатов назначено более 9 экспертиз СБУ», ‒ заявил политик.

Также он напомнил, о попытках Зеленского через Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания лишить лицензии телеканал NewsOne, которые также ни к чему не привели.

«Я вам хочу напомнить, ведь были замечания и наказания со стороны Нацсовета по отношению к NewsOne? Были. Последнее решение, которому более года, было принято ‒ обратиться в суд для лишения лицензии NewsOne. А решение суда есть? Нет. А почему нет? Я вопрос задаю: почему нет? Да потому, что, видимо, нет оснований. Потому что, если бы были основания, суд принял бы решение и лишил лицензии. Получается правовым путем сделать это нельзя. А если нельзя сделать это правовым путем, то это делается путем узурпаторского захвата власти, путем грубого нарушения Конституции и закона. И господин Зеленский нарушил Конституцию Украины не первый раз, но сейчас ‒ в отношении средств массовой информации», – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

По мнению Виктора Медведчука, все эти прецеденты, включая попытку действующей власти вмешаться в работу Конституционного Суда, являются звеньями одной цепи.

«Прецеденты начались давно, и их очень много. И когда вы освещали, как председателя Конституционного Суда Украины, представителя судебной ветви власти, не пускали на рабочее место, потому что был указ об отстранении его от должности. Как Президент мог отстранить от должности действующего судью Конституционного Суда господина Тупицкого, который избран на 9 лет? Как? А как Президент мог подать законопроект о лишении права занимать должности членам Конституционного Суда? Он же сам его потом и отозвал. И когда мы всем рассказывали, что это нарушение Конституции, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность, так она же не исчезла. Зеленский отозвал законопроект, но есть авторы, есть автор, который внес. И в этих действиях Зеленского есть признаки состава преступления. Это является фактом юридическим, поверьте мне, и моим знаниям, и моему профессиональному опыту», – сказал парламентарий.

Возвращаясь к указу Зеленского, в результате которого было заблокировано вещание трех телеканалов, Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что для лишения лицензии есть четкая правовая процедура, и это вне полномочий и СНБО, и Президента.

«Точно так, как поступили вечером или ночью в отношении каналов. Вечером приняли решение, а ночью закрыли. Не имел права СНБО, не имел права Президент своим указом делать то, что имеет четко выписанную правовую процедуру принятия решений: Нацсовет, суд, право на обжалование и решение. Если бы они пошли по этому пути и приняли решение судебных инстанций, тогда можно было бы критиковать, можно было бы не соглашаться, можно было бы возмущаться, но это правовой порядок», – сказал политик, добавив, что этот прецедент будет рассматриваться в Конституционном Суде.

«Мы будем идти правовым путем везде и во всем, демонстрируя то, что мы хотя бы остатки правового государства в Украине сохранили», – резюмировал Виктор Медведчук.