Войти | Зарегистрироваться
17:14

среда,
03 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм

03.02.2021 / 16:15
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поднял вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, обнародованном МИД по итогам беседы.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - отмечают в нем.

Обсуждали также предстоящий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны ЕС.

Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится, добавляют в коммюнике.

Напомним, 7 декабря Совет ЕС утвердил новый санкционный механизм Европейского Союза за нарушение прав человека. Он может применяться к физическим и юридическим лицам за нарушение прав человека во всем мире.

Источник

ЕС, Кулеба, Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.