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В ЕС готовы предоставить 1,2 миллиарда евро Украине, но ждут конструктива от работы с МВФ

23.09.2020 / 09:48
Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

Напомним: накануне Кабинет министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го. Также он заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в октябре-ноябре 2020 года.

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Источник

НБУ, ЕС, МВФ, Боррель
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