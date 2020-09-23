Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью – замглавы ОП

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Наибольшие желания и страхи человечества - исследование ООН
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Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию
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Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко
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Разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным
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Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий
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В ЕС готовы предоставить 1,2 миллиарда евро Украине, но ждут конструктива от работы с МВФ
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Украина направила директору-распорядителю МВФ письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в стране
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"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"
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Фокин: СЭЗ на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция"
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FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ
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Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
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На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия
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Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"
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В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу
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Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости
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В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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