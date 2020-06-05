Детали новой программы Stand-By для Украины еще обсуждают – МВФ

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в четверг, 4 июня.

"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня", - отметил Райс.

В то же время он не стал комментировать появление в СМИ утечек возможного меморандума между Украиной и МВФ по новой программе.

"Мы никогда не комментируем утечку документов, но что я могу сказать, МВФ – это прозрачная институция", - отметил представитель Фонда.

В связи с этим он подчеркнул, что учитывая политику транспарентности МВФ полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.

"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.

Напомним, 21 мая МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности о запуске новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-By. Договоренность предусматривает выделение $5 млрд и рассчитана на 18 месяцев.

При этом в Фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

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