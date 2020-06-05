Войти | Зарегистрироваться
12:37

пятница,
05 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

05.06.2020 / 11:16
Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - сообщается в обзоре на сайте министерства.

По итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортно ориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента. Падение показателей машиностроения составило 19,7%, металлургии - 15,4%, текстильной промышленности - 13,6%, химической промышленности - 13%.

"В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении (во всех подвидах) продолжили стремительное сокращение - на 35,6% из-за снижения инвестиционной активности и наметившихся ранее сдерживающих факторов - конкуренция со стороны импорта, нестабильные внутренние заказы",- отметило министерство.

"В январе-апреле 2020 года, впервые начиная с января-февраля 2016 года, произошло падение объемов внутренней торговли на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года). Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка (из-за значительного падения в апреле)", - указало министерство.

Согласно обзору, объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца.

"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май валовая продукция с/х формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", - поясняется в обзоре. При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве зафиксировано за счет адаптации отрасли к новым условиями - возобновилось наращивание объемов выращивания животных, а также птицы.

Однако, отмечает Минэкономики, отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор - снижение внешнего спроса из-за карантина в странах-торговых партнерах Украины.

Падение в строительной отрасли Украины в январе-апреле-2020 составило 8,7% по сравнению с 5,5% в январе-марте-2020 и 31,8% за четыре месяца 2019-го. Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилищное строительство, указывает Минэкономики.

Источник

ВВП, падение экономики
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июня
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.