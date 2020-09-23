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Суд обязал НБУ выплатить банку из "семьи" Януковича 130 миллионов

23.09.2020 / 11:12
Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

Которым удовлетворили иск ООО "Промышленная инновационная компания" к НБУ с взысканием с ответчика 128,9 млн грн "имущественного ущерба".

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 8 сентября.

Отмечается, что дело рассматривается в судах по второму кругу.

В частности, 27 августа 2019 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с НБУ в пользу этой фирмы 128, 9 млн грн возмещения имущественного вреда.

По мнению компании-истца, имущественный вред был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.

"Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Хозсуд г. Киева).

В ходе судебного процесса ООО "Промышленная инновационная компания" отмечало, что постановление НБУ №452 /БТ от 09.07.2015 об отнесении Радикал Банка в категорию неплатежеспособных было признано противоправным и отменено судебными решениями (в т.ч. решением Высшего админсуда, которое Верховный Суд отказался пересматривать) в рамках рассмотрения другого дела - №826/24203/15 (по соответствующему иску ООО "Промышленная инновационная компания" к Нацбанку)", - говорится в сообщении.

11.08.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы (оценки) в этом деле.

Свое ходатайство НБУ мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае (по настоянию МВФ).

В НБУ отмечали, что соответствующим законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков.

Этот аргумент НБУ суд признал неубедительным.

Напомним: Хозсуд Киева 21 января удовлетворил иск ООО "Промишленная инвестиционная компания" и постановил взыскать с НБУ 129,56 млн грн в пользу истца.

27 августа 2019 года Верховный Суд одобрил кассационную жалобу Национального банка и фактически заблокировал выплату 129 млн грн в пользу владельца "Радикал Банка".

Суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 4 марта 2019 года и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая 2019 года, направив дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

"Промышленная инновационная компания сконцентрировала" 71% акций Радикал Банка в июне 2015 года.

По данным YanukovychLeaks, Радикал Банк был связан с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Банк работал с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным НБУ, ключевыми владельцами банка были Максим Шпак и Анри Веремийченко, которым принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию.

В 2010 году Радикал вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – Укрбизнесбанком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

Источник

суд, Янукович
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