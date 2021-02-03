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Госдеп: Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах

03.02.2021 / 15:23
В Госдепе США отметили важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформ.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает Государственного департамента США

Дословно: "Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность для Украины сохранения прогресса в борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Блинкен также отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США. В то же время, Соединенные Штаты отмечают приоритет суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.

Новый госсекретарь пообещал экономическую и военную помощь нашей стране.

Стороны также обсудили усилия Украины в борьбе с пандемией и достижения дипломатического урегулирования агрессии России на Донбассе и Крыму.

Напомним: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подтвердили важность стратегического партнерства.

Источник

коррупция, Госдеп
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