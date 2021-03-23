Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards

Об этом сообщает DW.

Об этом сообщает DW.

Klaus Lenzen (Германия) сделал свой снимок в одном из Дюссельдорфских отелей. "Голубое окно" - так называется эта фотография. Категория "Архитектура".

"Поцелуйчик" - так назвал этот снимок фотограф Cristo Pihlamäe (Эстония). Категория "Природа и живой мир"

"Сын". Людмила Сабанина (Россия). Семейная и детская фотограф из Москвы победила в категории "Портрет"

"Дезинфекция" фотографа Dilek Uyar (Турция): работник отдела здравоохранения муниципалитета Анкары на перроне одного из городских вокзалов. Категория "Улица"

"На пляже" - фотография Mariano Belmar Torrecilla (Испания). Снимок сделан в городе Аликанте. Категория "Lifestyl

Эта фотография Juan López Ruiz (Испания) в пояснениях не нуждается. Разве что, как уточняет автор фотографии, молнии бьют в поле лаванды. Категория "Пейзаж"

На снимке Khanh Phan (Вьетнам) - рыба на оптовом рыбном рынке в городе Лонг-Хай. Категория "Путешествия"

Marijo Maduna (Хорватия) сделала этот снимок на скалистом берегу вблизи города Дубровник и назвала его "Girl Power". Категория "Эмоции"

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