В автомобиле жителя Ривненщины нашли янтаря на 200 тысяч

Об этом сообщает Национальная полиция.

«По оперативной информации полицейских отделения полиции №1 (пгт Владимирец) под процессуальным руководством Варашской окружной прокуратуры в селе Полицы 20 марта, около 10:30 был остановлен автомобиль Peugeot Partner», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель - 32-летний житель села Великие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство. Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца.

Проводить следственные действия водитель без адвоката не согласился. После его приезда янтарь общим весом 43 килограмма изъяли. Ориентировочная его стоимость по ценам «черного» рынка составляет 200 тысяч гривень.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 240-1 УК (незаконная перевозка янтаря) изъятое передали на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о подозрении в совершении преступления.

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