Войти | Зарегистрироваться
08:17

пятница,
19 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину

19.03.2021 / 07:40
Американский стартап SMART, основанный в 2020 году, представил свой первый продукт - безвоздушную велосипедную шину на основе технологии NASA, которая повысит устойчивость будущих лунных и марсианских роверов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Шина METL от SMART - это первый результат сотрудничества стартапа с Исследовательским центром NASA имени Джона Гленна, где разработали так называемую технологию «сплава памяти формы» (SMA). SMA позволяет использовать шину, которая сконструирована из взаимосвязанных пружин и не требует накачивания. Она не защищена от проколов, но может обеспечить эквивалентное или лучшее сцепление по сравнению с надувными резиновыми шинами и даже имеет некоторые встроенные амортизационные возможности.

Сплав способен возвращать себе форму на молекулярном уровне, то есть материал может адаптироваться к неровностям местности и возвращать себе первоначальную форму без потери целостности конструкции со временем.

Соучредителями SMART является чемпион американского телесериала «Survivor: Fiji» Эрл Коул и инженер Брайан Енн. Команда планирует выйти на велосипедный рынок с разработкой шины METL, которая должна стать доступной для широкого круга потребителей в начале следующего года. После этого SMART намерен также внедрять шины SMA в автомобильной промышленности.

SMART уже имеет партнерские отношения с компанией Spin, которой владеет Ford и которая занимается разработкой новых моделей велосипедов и скутеров.

Источник

NASA, веломашина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.