На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину

Об этом сообщает TechCrunch.

Шина METL от SMART - это первый результат сотрудничества стартапа с Исследовательским центром NASA имени Джона Гленна, где разработали так называемую технологию «сплава памяти формы» (SMA). SMA позволяет использовать шину, которая сконструирована из взаимосвязанных пружин и не требует накачивания. Она не защищена от проколов, но может обеспечить эквивалентное или лучшее сцепление по сравнению с надувными резиновыми шинами и даже имеет некоторые встроенные амортизационные возможности.

Сплав способен возвращать себе форму на молекулярном уровне, то есть материал может адаптироваться к неровностям местности и возвращать себе первоначальную форму без потери целостности конструкции со временем.

Соучредителями SMART является чемпион американского телесериала «Survivor: Fiji» Эрл Коул и инженер Брайан Енн. Команда планирует выйти на велосипедный рынок с разработкой шины METL, которая должна стать доступной для широкого круга потребителей в начале следующего года. После этого SMART намерен также внедрять шины SMA в автомобильной промышленности.

SMART уже имеет партнерские отношения с компанией Spin, которой владеет Ford и которая занимается разработкой новых моделей велосипедов и скутеров.

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