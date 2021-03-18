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В Виннице открылась выставка уникальной бубновской керамики

18.03.2021 / 06:45
В Винницком областном краеведческом музее во вторник открылась выставка уникальной бубновской керамики, признанной элементом нематериального культурного наследия области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщают организаторы выставки - Винницкий областной центр народного творчества.

«В большом выставочном зале областного краеведческого музея состоялось открытие выставки бубновской керамики "От истоков до современности". Традиция орнаментальной росписи бубновской керамики на сегодня стала распространенным явлением современного искусства народной керамики на Винниччине. Именно поэтому в Национальный реестр нематериального культурного наследия от нашей области первым занесен элемент «Традиция орнаментальной росписи бубновской керамики» как уникального явления многовекового традиционного искусства », - говорится в сообщении.

Представлены работы современных мастеров-гончаров, в общем, более 500 образцов бубновской керамики. В том числе экспонаты из коллекции Винницкого областного центра народного творчества.

Выставка продлится до 16 апреля, увидеть ее можно будет после отмены усиленных карантинных ограничений, введенных в городе 13 марта из-за осложнения эпидемической ситуации.

Традиция орнаментальной росписи бубновской керамики начала формироваться на Винниччине в ​​середине XIX века первыми мастерами народного гончарства двух соседних сел Новоселовка и Бубновка. По преданию, основателем традиции подполивальной росписи считается Андрей Гончар (1823-1926), который юношей ушел от помещика в городок Гайсин и в течение определенного времени был учеником Силы Жерденивского, местного мастера-гончара. Там юноша овладел технологией подполивальной росписи. Впоследствии, вернувшись в родную Бубновку, он принес с собой новую технологию и орнаментальную традицию, которая поразила местных бубновских гончаров красотой подполивального узора и до сих пор невиданных красок. Новейшая эстетика гончарных изделий пришлась по вкусу и мастерам, и потребителям продукции. Следующие поколения мастеров вносили свои индивидуальные влияния и новации в орнаментику бубновской росписи, развивая и обогащая ее.

С целью сохранения и развития бубновской керамики в с.Бубновка ежегодно проводится областной пленэр мастеров гончарного искусства «Освячені горном», благодаря чему на Винниччине распространяется традиция орнаментальной росписи бубновской керамики.

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Винница, керамика
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