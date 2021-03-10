В Кропивницком два человека пострадали от взрыва в многоэтажке

Об этом сообщает ГСЧС.

"9 марта в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который произошел в однокомнатной квартире девятиэтажки по ул. Ю. Коваленко в г. Кропивницкий", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, их доставили в больницу. Кроме того, были эвакуированы семь жильцов.

В ГСЧС отметили, что в 20:21 пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 30 м кв., в 20:40 пожар был ликвидирован.

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