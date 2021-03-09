Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты

Марсоход, управляемый учеными из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Калифорнии, сначала проехал на 4 метра вперед, повернул примерно на 150 градусов влево и затем проехал назад еще 2,5 метра, сообщает Голос Америки.

В NASA опубликовали фотографию, сделанную камерой марсохода, на которой видны следы от колесных дисков, оставленные на красноватой песчаной марсианской почве.

На другом изображении можно разглядеть окружающий пейзаж: пересеченную красноватую местность, усеянную большими темными валунами на переднем плане и высокий выступ скалистых камней вдалеке.

Марсоход размером с автомобиль способен проезжать до 200 метров день. Однако ученые НАСА вначале намерены провести дополнительную калибровку оборудования, прежде, чем марсоход отправится в более длительное путешествие.

Напомним, что цель миссии - поиск следов древней жизни на Марсе.

По словам представителя NASA Роберта Хогга, на данный момент оборудование Perseverance работает без перебоев.

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