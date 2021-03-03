В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии

Чтобы в марте получить цветущие растения, сотрудники ботсада высадили луковицы тюльпанов и гиацинтов в горшки еще осенью.

“Сейчас у нас расцвели гиацинты, кливии, каллы, немного тюльпанов. Некоторые растения выставлены в экскурсионных теплицах, некоторые - мы празднично оформляем и продаем, впереди праздник, спрос есть”, - рассказала методист ботанического сада Запорожья Дарья Ковалева.

Она уточнила, что каллы растут в отдельной теплице. Они начали цвести с декабря, до этого у них был период “сна”.

Говоря о грунтовых растениях, то “проклюнулись” крокусы, тюльпаны. Сотрудники ботсада говорят, что в этом году зима была хорошей и растения благополучно перезимовали.

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